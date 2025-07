Antonella Fiordelisi torna in versione conduttrice d’estate | le prime date

Antonella Fiordelisi, la regina dei social e delle passerelle, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: questa volta, in veste di conduttrice. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua spontaneità e determinazione, è pronta a sorprendere ancora, prendendo il timone di imperdibili appuntamenti estivi. Scopri le prime date di questa emozionante avventura che promette di essere un grande successo.

Antonella Fiordelisi, volto ormai familiare al grande pubblico italiano, è pronta a sorprendere ancora. Dopo aver conquistato i social, le passerelle e la televisione con la sua spontaneità e determinazione, la ex schermitrice salernitana si prepara a indossare una nuova veste: quella di conduttrice. Torna anche questa estate in versione conduttrice, le prime date. Antonella sarà al timone di una nuova avventura per il secondo anno con Radio Stop Toscana.

