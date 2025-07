Salute una stimolazione cerebrale rende migliori in matematica

Scopri come la stimolazione cerebrale può potenziare le abilità matematiche! Uno studio innovativo dell’Università del Surrey rivela che rafforzare le connessioni neurali nella regione frontoparietale può migliorare significativamente l’apprendimento della matematica, specialmente per chi ha connessioni più deboli. Questa scoperta apre nuove prospettive per interventi mirati e personalizzati, rendendo più accessibili le competenze matematiche a tutti. Un passo avanti verso un’educazione più efficace e inclusiva.

La forza delle connessioni neurali nella rete frontoparietale predice alcune abilita’ matematiche e una lieve stimolazione elettrica mirata puo’ migliorare l’apprendimento della matematica nelle persone con connessioni neurali piu’ deboli. Lo rivela uno studio condotto da Roi Cohen Kadosh e colleghi dell’Universita’ del Surrey, nel Regno Unito, pubblicato sulla rivista open access Plos Biology. La ricerca ha coinvolto 72 partecipanti sottoposti a un compito matematico per cinque giorni, durante il quale e’ stata applicata una stimolazione elettrica a bassa intensita’ alla corteccia prefrontale dorsolaterale (dlPfc), alla corteccia parietale posteriore (Ppc), o a un placebo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

