Mirra Andreeva doma la coraggiosa Bronzetti e approda ai sedicesimi di Wimbledon

Mirra Andreeva continua a sorprendere a Wimbledon, sfidando ogni pronostico con grinta e determinazione. La giovane tennista russa ha superato con successo il turno, battendo una coriacea Lucia Bronzetti in due set combattuti. Ora si prepara ad affrontare i sedicesimi di finale, un traguardo importante che conferma il suo talento e la sua crescita nel circuito. La sua avventura londinese promette ancora emozioni e successi da non perdere.

Mirra Andreeva rispetto il pronostico della vigilia e passa il turno. Nei trentaduesimi del torneo di Wimbledon la giocatrice russa doma 6-1 7-6(4) una coraggiosa Lucia Bronzetti e approda ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà la vincente della sfida tra la statunitense Hailey Baptiste e la lucky loser canadese Victoria Mboko. La russa inizia difendendo a zero il turno di battuta, ottiene il break a 15 con il 2-0 siglato dal tocco al volo e allunga sul 3-0. La tennista italiana entra in partita, tiene botta e sull’errore allo smash dell’avversaria timbra, a 30, il 3-1. La testa di serie numero 7, pur concedendo qualcosa, continua ad avanzare, spinge, sfrutta la maggior pesantezza di palla e confeziona gli ultimi tre giochi per il 6-1 chiuso dall’errore di rovescio di Bronzetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mirra Andreeva doma la coraggiosa Bronzetti e approda ai sedicesimi di Wimbledon

Mirra Andreeva doma la coraggiosa Bronzetti e approda ai sedicesimi di Wimbledon

