Ostia camper abusivi e rifiuti abbandonati | i controlli dei Carabinieri

Stamattina a Acilia, i Carabinieri di Ostia hanno intensificato i controlli per contrastare il degrado urbano e l’abbandono di rifiuti, tra cui camper abusivi e rottami in aree pubbliche. Un’operazione decisa e mirata, che mira a restituire sicurezza e decoro alla comunità. La lotta contro questi fenomeni prosegue senza sosta, per garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti.

Acilia, 3 luglio 2025 – Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Roma Ostia unitamente ai Carabinieri del Nucleo Forestali di Ostia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare fenomeni di degrado urbano nonché illeciti in merito allo stazionamento di camper e roulotte, e all’ abbandono di rottami in aree comuni. L’attività di controllo si è concentrata in particolare nell’area di via Angiolo Pasqui a Ostia. I Carabinieri hanno arrestato un romano di 68 anni, di fatto senza fissa dimora e con precedenti, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

