The Last of Us dopo Neil Druckmann abbandona la serie anche la sceneggiatrice

Il mondo de "The Last of Us" sta vivendo un momento di grande trasformazione: dopo Neil Druckmann, anche Halley Gross, co-sceneggiatrice e mente creativa dietro alcuni dei momenti più intensi della serie, annuncia il suo abbandono. La doppia perdita solleva interrogativi sulle nuove direzioni narrative e su come la HBO intenda mantenere viva la magia di questo universo. Con un finale di stagione che lascia molte porte aperte, cosa ci riserverà il futuro?

Halley Gross, che in precedenza aveva lavorato a Westworld e co-scritto The Last of Us Part II insieme a Druckmann, ha ora confermato che non tornerà nell'adattamento della HBO. Dopo l'uscita di scena di Neil Druckmann, anche Halley Gross, co-sceneggiatrice di The Last of Us Parte II e autrice di Westworld, annuncia il suo ritiro dalla serie HBO prima dell'inizio della terza stagione. Il finale della seconda stagione lascia aperti scenari complessi, e senza i due creativi di spicco si accende il dibattito su come proseguirà la saga.

