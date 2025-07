Cina | Anhui Hefei sviluppa industrie del futuro

Nella vibrante provincia di Anhui, Hefei sta rapidamente affermandosi come un hub all’avanguardia delle industrie del futuro. Tra robot intelligenti e innovazioni in informazione quantistica, la città si prepara a plasmare il domani con progetti ambiziosi e una visione strategica che integra tecnologia e sostenibilità. Questa trasformazione promette di aprire nuove frontiere e di consolidare Hefei come protagonista globale nel panorama dell’innovazione.

Un robot che gioca al gioco del Go, noto come Weiqi in cinese, e’ fotografato nella sala esperienziale di intelligenza artificiale di iFLYTEK a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, ieri 2 luglio 2025. In linea con la strategia nazionale per la coltivazione delle industrie del futuro, Hefei sta procedendo con layout strategici in frontiere emergenti come l’informazione quantistica, l’economia a bassa quota, l’aerospazio commerciale, l’energia di fusione, l’intelligenza artificiale, la robotica intelligente e la produzione biosintetica per accelerare la formazione di cluster industriali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it