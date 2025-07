Porrà sulla Serie A | Ci mancano i fuoriclasse e ci tocca parlare di allenatori

Nel cuore di Firenze, il giornalista Giorgio Porrà ha acceso i riflettori sulla Serie A, sottolineando come la mancanza di fuoriclasse renda necessari focus diversi, come quello sugli allenatori. Le sue parole, rilasciate in un contesto prestigioso come il Premio Fair Play Menarini, invitano a riflettere sulle nuove dinamiche del calcio italiano, dove la leadership tecnica può fare la differenza più di tanti talenti innati.

Porrà: “Servono allenatori come Pioli per risollevare il calcio in Italia, è un tecnico top. Kean via da Firenze? Fossi in lui mi incatenerei al David, come sostituto avevo consigliato Lucca; Porrà: Pioli era l'ideale anche per la Nazionale. Kean? Pensi a Stendhal; Porrà: Fossi in Kean mi incatenerei al David. Piccoli? Può crescere più di Lucca.