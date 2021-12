Serie A | Sconcerti sullo scudetto | “Inter decisamente più forte di tutti”

Advertising

news24_inter : C'è da tenere d'occhio l'#Atalanta avverte Sconcerti ?? - MondoNapoli : Sconcerti: 'Serie A? Momenti di calo capitano a tutti, anche al Napoli' - - cn1926it : #Sconcerti: “Il #Napoli è scomparso, ha perso la seconda volta consecutiva in casa” - iamasperger83 : @capuanogio Grazie a Dio è arrivato il bacio della morte di Sconcerti, ora il Milan ha serie possibiltà di fuga - Antinovax : L'analisi di Sconcerti | L'Inter è la migliore, ma l’Atalanta è vicina. E ha una rosa più efficace… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sconcerti

Corriere della Sera

... afferma Mario, editorialista del Corriere della Sera , durante un dibattito tv nella trasmissione "PressingA". La rimonta bergamasca I numeri sono oggettivi, non mentono: il 25 ...Il Napoli perde contro l'Empoli e scivola al quarto posto nella classifica diA, Marioanalizza la prestazione. Secondo il giornalista i tanti infortuni non giustificano la prova del Napoli che è arrivato alla seconda sconfitta consecutiva allo stadio Maradona. ...Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno. Cosa ha detto la Serie A nel weekend? "Ci sono quattro ...Scrive il giornalista Mario Sconcerti sul Corriere della Sera a proposito dell'ultima giornata di Serie A: "L’Inter è in testa a un gruppo di tre squadre ...