Gf Vip | Soleil In un Nuovo Programma! Ecco Quale!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Una delle protagoniste indiscusse del Gf Vip 6, ovveroSorge, potrebbe essere arruolata per unprogramma targato Mediaset. Per lei ci sarebbe in vista un ruolo da opinionista in un altro famoso reality. Una proposta che potrebbe dare ulteriore slancio alla carriera televisiva della 27enne italo americana. Ma di quale programma stiamo parlando?tutti i dettagli!Sorge nuova opinionista dell’Isola 2022. i rumors Una cosa è certa.è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Gf Vip. Nel bene e nel male, la 27enne continua far parlare di sé e questo non può che far bene alle dinamiche del reality che, grazie anche a lei, sta ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti. Al centro del famoso triangolo con Alex Belli e Delia Duran, che in molti sospettano ...