Thuram | «Zidane il compagno più forte | bello affrontare Ronaldo»

(Di domenica 12 dicembre 2021) Lilian, ex difensore francese, ha svelato alcuni aneddoti della sua carriera. Ecco le dichiarazioni ai microfoni de L’Equipe Lilian, ex difensore di Juve e Parma, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera ai microfoni de L’Equipe. ILPIU’– «Zinedine. La prima volta che l’ho incontrato, nella nazionale francese, aveva 17 anni e mezzo. Durante il riscaldamento faceva cose incredibili con la palla, nessuno ci riusciva. Poi è cresciuto fino a diventare un giocatore affermato in Italia. Non mi piaceva che la gente pensasse che fossi semplicemente dotato e talentuoso.è stato soprattutto un grande lavoratore, con molto carattere». L’AVVERSARIO PIU’– «, naturalmente. Non importa dove si ...

...rilasciato una lunga intervista a Lilian, ex difensore tra le altre di Parma e Juventus, nella quale si sono toccati diversi temi. Il giocatore più forte con cui ha giocato : "Zinedine. ...... non ha reso per quanto ci si attendeva, tanto che, dopo l'addio di Zinedine, anche con l'... Per il reparto avanzato, infatti, torna prepotentemente il nome di Marcusche già era stato ...L'ex difensore bianconero: "Zizou mi impressionò subito. Con il pallone faceva cose che gli altri non potevano fare" ...L'Equipe ha rilasciato una lunga intervista a Lilian Thuram, ex difensore tra le altre di Parma e Juventus, nella quale si sono toccati diversi temi.