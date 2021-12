Esce dall’auto dopo un incidente e cade in un pozzo: morto 20enne sull’Appennino reggiano (Di domenica 12 dicembre 2021) È uscito fuori strada con l’auto che stava guidando e dopo l’impatto è uscito dalla vettura, ma è scivolato in un vascone con 4 metri d’acqua, una sorta di pozzo a bordo strada per l’accumulo idrico. Federico Pellini, 20 anni, è morto annegato la scorsa notte a Toano, sull’Appennino reggiano. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte in località Massa, in via San Michele arcangelo. Il 20enne, come lavorava come pizzaiolo a Toano, guidava una Fiat Panda e stava rientrando a casa dopo aver riaccompagnato la fidanzata e aver passato una serata con alcuni amici. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dai Vigili del Fuoco. Sulla vicenda, indagano i carabinieri di Toano, restano diversi punti da chiarire: una prima ipotesi è che l’auto uscendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) È uscito fuori strada con l’auto che stava guidando el’impatto è uscito dalla vettura, ma è scivolato in un vascone con 4 metri d’acqua, una sorta dia bordo strada per l’accumulo idrico. Federico Pellini, 20 anni, èannegato la scorsa notte a Toano,. L’è avvenuto intorno alle 4 di notte in località Massa, in via San Michele arcangelo. Il, come lavorava come pizzaiolo a Toano, guidava una Fiat Panda e stava rientrando a casaaver riaccompagnato la fidanzata e aver passato una serata con alcuni amici. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dai Vigili del Fuoco. Sulla vicenda, indagano i carabinieri di Toano, restano diversi punti da chiarire: una prima ipotesi è che l’auto uscendo ...

