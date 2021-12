Zemmour e Le Maire: dialogo tra sordi (Di sabato 11 dicembre 2021) Giovedì sera, durante il talk-show politico “Elysée 2022” in diretta su France 2, è andato in scena lo scontro tra due destre irriconciliabili. Da una parte, la destra identitaria, euroscettica, anti liberale e anti globalizzazione incarnata da Eric Zemmour, lo scrittore di bestseller incendiari che punta al gradino più alto della République. Dall’altra, la destra europeista, sviluppista, pro libero mercato e contro il ripiegamento nazionalista di Bruno Le Maire, attuale ministro dell’Economia. E’ stato un dialogo tra sordi e in molti si sono chiesti se stessero parlando dello stesso paese quando esponevano ai telespettatori le loro analisi. Fin dall’inizio del dibattito, le loro posizioni sono apparse inavvicinabili. Dinanzi a tre grafici che mostravano l’evoluzione della crescita, del tasso di disoccupazione e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Giovedì sera, durante il talk-show politico “Elysée 2022” in diretta su France 2, è andato in scena lo scontro tra due destre irriconciliabili. Da una parte, la destra identitaria, euroscettica, anti liberale e anti globalizzazione incarnata da Eric, lo scrittore di bestseller incendiari che punta al gradino più alto della République. Dall’altra, la destra europeista, sviluppista, pro libero mercato e contro il ripiegamento nazionalista di Bruno Le, attuale ministro dell’Economia. E’ stato untrae in molti si sono chiesti se stessero parlando dello stesso paese quando esponevano ai telespettatori le loro analisi. Fin dall’inizio del dibattito, le loro posizioni sono apparse inavvicinabili. Dinanzi a tre grafici che mostravano l’evoluzione della crescita, del tasso di disoccupazione e ...

FrMaselli : Pécresse guarda con preoccupazione Zemmour, che ieri ha partecipato a un dibattito in prima serata con il ministro… - giuliaagraziani : Zemmour essere tipo: fate quello che cazzo vi pare in casa vostra e siate francesi in Francia Le Maire: Tu VuOi fA… -