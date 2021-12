Weekend, freddo e neve in arrivo anche a quote basse (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Ecco tutte le località dove sono attese nevicate nel fine settimana Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da due nuove perturbazioni che porteranno gelate e neve anche a bassa quota. A dirlo è Meteo.it, che avverte: “a sorpresa tanta neve potrebbe arrivare tra poco e a rischio potrebbe nuovamente esserci anche la pianura, con i fiocchi bianchi che potrebbero estendersi a tante regioni col passare delle ore”. Nello specifico, si legge nel sito, “già dalle prime ore di venerdì 10 dicembre l’arrivo di un ulteriore impulso gelido favorirà la formazione di un vortice ciclonico tra l’alto Tirreno e il medio Adriatico, dando così il via ad un’ennesima fase di maltempo“. Questo Weekend, dunque, sarà caratterizzato da nevicate anche in pianura. Le zone maggiormente ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Ecco tutte le località dove sono attese nevicate nel fine settimana Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da due nuove perturbazioni che porteranno gelate ea bassa quota. A dirlo è Meteo.it, che avverte: “a sorpresa tantapotrebbe arrivare tra poco e a rischio potrebbe nuovamente essercila pianura, con i fiocchi bianchi che potrebbero estendersi a tante regioni col passare delle ore”. Nello specifico, si legge nel sito, “già dalle prime ore di venerdì 10 dicembre l’di un ulteriore impulso gelido favorirà la formazione di un vortice ciclonico tra l’alto Tirreno e il medio Adriatico, dando così il via ad un’ennesima fase di maltempo“. Questo, dunque, sarà caratterizzato da nevicatein pianura. Le zone maggiormente ...

