Addio ad Alexa.com, il servizio di Amazon che da 25 anni analizza il traffico web (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alexa chiuderà i battenti. No, non l’Alexa diventata famosa per essere l’assistente vocale di Amazon. Parliamo di Alexa.com, il sito di Amazon che da venticinque anni analizza e classifica il traffico web, elencando i siti web più popolari in tutto il mondo. Fondato nel 1996 ma diventato famoso per i suoi risultati solo qualche tempo fa, il servizio – che sarà chiuso a breve, come annunciato anche nella homepage – ha offerto anche abbonamenti a pagamento per ottenere analisi SEO approfondite. Alexa chiude e va in pensione ufficialmente a partire dal 1° maggio 2022. LEGGI ANCHE >>> L’antitrust italiano sanziona Amazon per 1 miliardo di euro: abuso di posizione dominante per la logistica Alex ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 dicembre 2021)chiuderà i battenti. No, non l’diventata famosa per essere l’assistente vocale di. Parliamo di.com, il sito diche da venticinquee classifica ilweb, elencando i siti web più popolari in tutto il mondo. Fondato nel 1996 ma diventato famoso per i suoi risultati solo qualche tempo fa, il– che sarà chiuso a breve, come annunciato anche nella homepage – ha offerto anche abbonamenti a pagamento per ottenere analisi SEO approfondite.chiude e va in pensione ufficialmente a partire dal 1° maggio 2022. LEGGI ANCHE >>> L’antitrust italiano sanzionaper 1 miliardo di euro: abuso di posizione dominante per la logistica Alex ...

