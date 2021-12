Alla Poseidonia ultimo appuntamento della modulo “In Coro”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si terrà oggi presso l’Auditorium del Plesso Posidonia la manifestazione conclusiva delIn. Il linguaggio musicale come strumento di inclusione. L’evento che sarà visibile anche via streaming attraverso il sito dell’Istituto Comprensivo Gennaro Barra vedràdirezione della professoressa Marina del Sorbo. Mentre si esibiranno gli allievi Giulia, Francesco, Catia, Giovanna, Ludovica, Federico, Chiara, Sara, Luca, Swami, Ilary, Paola, Francesca, Gaia, Matteo. La giornata inizierà alle ore 16, con i salutidirigente scolastica Renata Florimonte, a seguire ci saranno gli interventi dell’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, del parrocoChiesa di Santa Croce don Antonio Romano Junior, del presidente dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla Poseidonia

Cronache Salerno

Le scuole La giuria ha inoltre assegnato i seguenti premi alle scuole che hanno partecipato... critico letterario e autrice di romanzi, edita dalla Casa editricedi Bologna. La ......di otto storie di agricoltura e di aziende che dedicano tutte le proprie risorseterra e... a Paestum , un tempo, città cara al dio del mare. Una terra, questa, che mostra fiera le ...Tra gli altri eventi, una proiezione luminosa a tema natalizio sarà effettuata sulla facciata di PORTA LUCE. Sarà un modo per valorizzare una delle porte antiche di Galatina ...GALATINA - "Le festività natalizie di quest’anno saranno in gran parte dedicate ai bambini - afferma in un comunicato l'assessore Nico Mauro - Per prima cosa, inizieremo con l’accensione dell’albero, ...