L’attesa prima di Okada

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Leggo sui social e sui forum, che lo stint di Adam Cole sia al momento deludente. Normale opinione dopo che nei precedenti quattro anni, l’ex capo dell’Undisputed Era ha dominato NXT ed ha reso più solida la propria posizione già alta nel wrestling business. Il pensiero era che, se avesse poi fatto il salto in All Elite, allora avrebbe potuto avere un ruolo di primo piano nelle storyline. Una cosa che finora non ha avuto, ed anzi ha messo in fila due sconfitte in tag contro i Jurassic Express dopo il successo su Jungle Boy. Ora “starebbe” perdendo tempo con Orange Cassidy. Uso il condizionale perché in realtà ha davanti un personaggio che in AEW ha una considerazione molto alta a periodi alterni. Era nel match per il titolo a Double Or Nothing, nel Buy In ad All Out, non pervenuto a Full Gear. Ma nel contesto degli show televisivi ha sempre avuto una visibilità importante, ...