GP Abu Dhabi | Verstappen | “Entusiasta di essere qui | darò tutto per vincere”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Maxha parlato alla vigilia del weekend del GP di Abu, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Queste le parole del pilota della Red Bull: “Sonodidi nuovo ad Abu. La gara dell’anno scorso non è un buon riferimento in quanto ci sono stati molteplici fattori che hanno contribuito al risultato. Nelle ultime gare ci è mancato un po’ di ritmo, ma speriamo che non sarà così questo fine settimana. Il circuito di Yas Marina ha subito alcune modifiche e ora la pista è molto più veloce. Sarà interessante vedere come influenzerà l’assetto della vettura. È molto importante avere una buona qualifica ad Abu, quindi speriamo di poterlo fare. Abbiamo realizzato molte vittorie e vissuti bei momenti quest’anno e siamo stati molto più competitivi ...

"Sono entusiasta di essere di nuovo ad Abu Dhabi. La gara dell'anno scorso non è un buon riferimento in quanto ci sono stati molteplici fattori che hanno contribuito al risultato. Nelle ultime gare ci è mancato un po' di ritmo, ma speriamo ..." Max Verstappen e Lewis Hamilton giungono alla resa dei conti perfettamente appaiati in classifica. La graduatoria attuale vede perfettamente appaiati Max Verstappen e Lewis Hamilton, con l'olandese ...