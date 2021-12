Variante Omicron, in Israele picco di contagi da ottobre (Di martedì 7 dicembre 2021) Risalgono i casi di coronavirus in Israele, dove si sta diffondendo la Variante Omicron. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore si è registrato un picco di contagi da ottobre, 719. Il tasso di infezione, su 490.586 test condotti, è ora pari allo 0,68%. Il ministero della Salute ha spiegato che sono 106 i pazienti Covid ricoverati in gravi condizioni negli ospedali israeliani, 61 sono sottoposti a ventilazione. Il sito di Ynet ricorda che dallo scoppio della pandemia sono 8.209 le persone morte in Israele per complicanze riconducibili al coronavirus. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Risalgono i casi di coronavirus in, dove si sta diffondendo la. Secondo le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore si è registrato undida, 719. Il tasso di infezione, su 490.586 test condotti, è ora pari allo 0,68%. Il ministero della Salute ha spiegato che sono 106 i pazienti Covid ricoverati in gravi condizioni negli ospedali israeliani, 61 sono sottoposti a ventilazione. Il sito di Ynet ricorda che dallo scoppio della pandemia sono 8.209 le persone morte inper complicanze riconducibili al coronavirus. L'articolo proviene da Italia Sera.

