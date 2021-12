Bancarotta | arrestato Massimo Ferrero presidente Sampdoria | la squadra non è coinvolta

(Di lunedì 6 dicembre 2021), imprenditore edella, è statoquesta mattina dalla Guardia di Finanza pere reati societari. La società calcistica non ènelle indagini.si trova già in carcere, ai domiciliari altre cinque persone. L’inchiesta è condotta dalla procura di Paola. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolt… - Agenzia_Ansa : Massimo #Ferrero è stato arrestato nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancaro… - cigurt88 : RT @petergomezblog: Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - RodolfoMirri1 : Arrestato #MassimoFerrero Presidente della #Sampdoria - riporta l'agenzia ANSA - è stato arrestato dalla Guardia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Bancarotta arrestato

...nell'ambito dell'inchiesta pered altri reati societari. La squadra di calcio non risulta coinvolta nell'indagine - Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria calcio è statoa ...Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero , è statodalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini . ...Il presidente della Sampdoria è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza, nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Al momento l ...È scoppiato un vero e proprio caos in Serie A, con il presidente del club italiano che è stato arrestato: ecco i dettagli.