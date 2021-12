Tragedia in campo: allenatore muore per infarto dopo un gol (Di domenica 5 dicembre 2021) Una Tragedia ha colpito il mondo del calcio: un allenatore è morto in campo per infarto dopo un gol. L’episodio si è verificato in Egitto, in seconda divisione. E’ morto il tecnico Adham Al-Selehdar dell’Al-Majd Al-Iskandar. L’episodio si è verificato nei minuti finali della partita e dopo il gol del vantaggio siglato al 92?. Immediato l’intervento dei medici, ma l’uomo è morto. Secondo quanto dichiarato dai dirigenti del club il suo cuore ha smesso di battere già prima di arrivare nella struttura sanitaria. La notizia è stata confermata direttamente dal club che ha decretato tre giorni di lutto in memoria dell’allenatore deceduto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 5 dicembre 2021) Unaha colpito il mondo del calcio: unè morto inperun gol. L’episodio si è verificato in Egitto, in seconda divisione. E’ morto il tecnico Adham Al-Selehdar dell’Al-Majd Al-Iskandar. L’episodio si è verificato nei minuti finali della partita eil gol del vantaggio siglato al 92?. Immediato l’intervento dei medici, ma l’uomo è morto. Secondo quanto dichiarato dai dirigenti del club il suo cuore ha smesso di battere già prima di arrivare nella struttura sanitaria. La notizia è stata confermata direttamente dal club che ha decretato tre giorni di lutto in memoria dell’deceduto. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : #Allenatore è morto in campo dopo il gol: fatale un infarto - cronaca_di_ieri : 28/09/21 SASSARI Tragedia in campo: l'allenatore Antonello Campus muore a 53 anni. Inutili tutti i soccorsi e le… - MassimoTiso : @lucasofri Tutti a patire il problema a Firenze campo di Marte...una tragedia - calciotoday_it : ?? Christian #Eriksen é tornato finalmente ad allenarsi dopo la tragedia sfiorata lo scorso giugno ad #Euro2020 ? S… - ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA CLAMOROSA ARRIVA UNA SPLENDIDA NOTIZIA, I TIFOSI NON VEDO L'ORA. ECCO COSA GLI E' SUCCESSO, I DETTAGLI >>… -