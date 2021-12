Inchiesta plusvalenze, Allegri mette a tacere le polemiche! (Di sabato 4 dicembre 2021) Negli ultimi giorni la Juventus è stata al centro delle polemiche a causa dell’Inchiesta sulle plusvalenze e sulle indagini che riguardano il club. Anche Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della questione. “Per quanto riguarda la serenità dell’ambiente è totale. Bisogna vincere un filotto di partite adesso, per il resto non ho niente da commentare, la società ha fatto comunicati e ha professionisti che si occupano della vicenda”. Juventus Allegri Inchiesta “La società ci dà totale serenità e tranquillità. Intanto noi cerchiamo di tornare a vincere domani in casa e poi chiudiamo il girone di Champions e dopo vediamo a Venezia”. Leggi su rompipallone (Di sabato 4 dicembre 2021) Negli ultimi giorni la Juventus è stata al centro delle polemiche a causa dell’sullee sulle indagini che riguardano il club. Anche Massimiliano, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della questione. “Per quanto riguarda la serenità dell’ambiente è totale. Bisogna vincere un filotto di partite adesso, per il resto non ho niente da commentare, la società ha fatto comunicati e ha professionisti che si occupano della vicenda”. Juventus“La società ci dà totale serenità e tranquillità. Intanto noi cerchiamo di tornare a vincere domani in casa e poi chiudiamo il girone di Champions e dopo vediamo a Venezia”.

