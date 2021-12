F1 oggi, GP Arabia Saudita 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 4 dicembre 2021) oggi sabato 4 dicembre si disputano le qualifiche del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Jeddah. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, su una pista particolarmente veloce e dove la massima categoria automobilistica sta compiendo i suoi primi passi. Si preannuncia un nuovo rovente testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due piloti in lotta per la conquista del titolo iridato: l’alfiere della Mercedes e l’uomo della Red Bull si fronteggeranno a viso aperto, attenzione alla possibile intrusione di Valtteri Bottas e Sergio Perez. La Ferrari si affiderà a Charles Leclerc e Carlos Sainz ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)sabato 4 dicembre si disputano ledel GP di, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Jeddah. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, su una pista particolarmente veloce e dove la massima categoria automobilistica sta compiendo i suoi primi passi. Si preannuncia un nuovo rovente testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due piloti in lotta per la conquista del titolo iridato: l’alfiere della Mercedes e l’uomo della Red Bull si fronteggeranno a viso aperto, attenzione alla possibile intrusione di Valtteri Bottas e Sergio Perez. La Ferrari si affiderà a Charles Leclerc e Carlos Sainz ...

