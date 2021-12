Mattarella: "La recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia" (Di martedì 30 novembre 2021) AGI - "La recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia e ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato nella vita economica e sociale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confartigianato, Marco Granelli. "Tutte le forze vitali e attive della nostra società - dalle istituzioni, ai corpi intermedi, alle imprese, ai cittadini - sono chiamate a partecipare a questo impegno corale per il bene del Paese - ha sottolineato il Capo dello Stato - con questo spirito invio a tutti i miei più cordiali auguri di buon lavoro". Avviare percorso solido verso sviluppo ... Leggi su agi (Di martedì 30 novembre 2021) AGI - "Ladeicidi nonlae ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato nella vita economica e sociale". Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente di Confartigianato, Marco Granelli. "Tutte le forze vitali e attive della nostra società - dalle istituzioni, ai corpi intermedi, alle imprese, ai cittadini - sono chiamate a partecipare a questo impegno corale per il bene del Paese - ha sottolineato il Capo dello Stato - con questo spirito invio a tutti i miei più cordiali auguri di buon lavoro". Avviare percorso solido verso sviluppo ...

