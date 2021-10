Wanda Nara: pace fatta con Mauro Icardi? (Di lunedì 18 ottobre 2021) La fuga di Wanda Nara è finita. Mauro Icardi l’ha raggiunta a Milano, le ha chiesto scusa, ha chiesto di perdonarlo. E davanti a questa richiesta la signora Icardi non ha resistito. Ha vinto l’amore dopo che Eugenia Suarez ha provato a distruggerlo. pace fatta? Sembrerebbe proprio di sì almeno da quanto pubblicato sui social del calciatore del Psg… Sabato con una storia su Instagram, Wanda Nara aveva lanciato la bomba social accusando suo marito di averla tradita, puntando il dito verso Maria Eugenia Suarez scrivendo chiaramente che questa donna ha rovinato un’altra famiglia. Una crisi ufficiale tra la showgirl argentina e il marito calciatore rendendo pubblica la crisi tra di loro, cancellando tutte le foto di Mauro ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) La fuga diè finita.l’ha raggiunta a Milano, le ha chiesto scusa, ha chiesto di perdonarlo. E davanti a questa richiesta la signoranon ha resistito. Ha vinto l’amore dopo che Eugenia Suarez ha provato a distruggerlo.? Sembrerebbe proprio di sì almeno da quanto pubblicato sui social del calciatore del Psg… Sabato con una storia su Instagram,aveva lanciato la bomba social accusando suo marito di averla tradita, puntando il dito verso Maria Eugenia Suarez scrivendo chiaramente che questa donna ha rovinato un’altra famiglia. Una crisi ufficiale tra la showgirl argentina e il marito calciatore rendendo pubblica la crisi tra di loro, cancellando tutte le foto di...

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - Rickae_22 : RT @Rickae_22: Il tutto in meno di 24 ore. Ringraziamo Wanda Nara e Mauro Icardi per il cinema gratuito - dubitoditutto : RT @yleniaindenial1: Wanda Nara cornifica Maxi Lopez con Mauro Icardi, Icardi cornifica Wanda con Eugenia Suarez, Wanda pubblica una storia… -