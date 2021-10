Oggi è Un Altro Giorno non va in onda lunedì 18 ottobre 2021: ecco perché e quando torna su Rai1 (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ momento di ballottaggi in Italia, in quei Comuni dove si vota per eleggere il nuovo Sindaco che sarà a capo di ogni singola città per i prossimi 5 anni, e i palinsesti Rai cambiano programmazione. E’ il caso di Oggi è un Altro Giorno, la trasmissione di successo di Rai 1 condotta dal lunedì al venerdì da Serena Bortone che per Oggi slitta. Il motivo? Deve lasciare spazio allo speciale TG1 dedicato alle elezioni amministrative. perché Oggi è Un Altro Giorno non va in onda lunedì 18 ottobre? Il programma Oggi è un Altro Giorno questo pomeriggio, lunedì 18 ottobre, non andrà in onda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ momento di ballottaggi in Italia, in quei Comuni dove si vota per eleggere il nuovo Sindaco che sarà a capo di ogni singola città per i prossimi 5 anni, e i palinsesti Rai cambiano programmazione. E’ il caso diè un, la trasmissione di successo di Rai 1 condotta dalal venerdì da Serena Bortone che perslitta. Il motivo? Deve lasciare spazio allo speciale TG1 dedicato alle elezioni amministrative.è Unnon va in18? Il programmaè unquesto pomeriggio,18, non andrà in...

Advertising

teatrolafenice : ?? Avresti 86 anni oggi, Luciano; sono 14 anni senza di te. Ti ricordiamo così quando passavi di qui e non potevi fa… - elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - juventusfc : In campo al #TrainingCenter, oggi insieme al Chieri! ???? - MagicDrea : RT @TatyTDV: Lacrimogeni ed idranti contro i CITTADINI PACIFICI Mi sento più rappresentata dai PORTUALI che da QUALSIASI ALTRO politico L… - DonnaGlamour : Oggi è un altro giorno questo pomeriggio non andrà in onda -