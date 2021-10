(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “È, l’atmosfera allo stadio è stata fantastica. Eravincere per tutti, meritavamo di vincere anche per le statistiche che stiamo tenendo”. Così Victorha parlato ai microfoni di Dazn dopo il gol vittoria contro il Torino. “Gol? Ho visto che la palla stava arrivando e doveva anticipare tutti. Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così e senza fermarci.che i miei compagni mi parlino dalla panchina, ero nervoso a causa degli avversari, la partita si stava facendo nervosa e la comunicazione nella squadra è. Gol più? Sì, era importantissimo vincere per i tifosi che sono tornati sugli spalti”. L'articolo proviene da ...

Advertising

GuilleTano5 : @ESPNFutbolArg OSIMHEN CLAVE!!!! Il @Napoli é capolista!. #Maradona é felice dal cielo!. Auguri napolitani!.… - anteprima24 : ** #Osimhen: 'Il Maradona è fantastico. È il #Gol più importante della mia carriera' ** - GuilleTano5 : @pisto_gol OSIMHEN CLAVE!!!! Il @Napoli é capolista!. #Maradona é felice dal cielo!. Auguri napolitani!.… - ContropiedeA : Il rigore fallito da Insigne, il gol annullato a Di Lorenzo, il palo di Lozano; contro Juric la sfortuna sembra acc… - GuilleTano5 : @FTalentScout OSIMHEN CLAVE!!!! Il @Napoli é capolista!. #Maradona é felice dal cielo!. Auguri napolitani!.… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Maradona

Successo del Napoli al Diego Armandonel match contro il Torino. Ha deciso un gol all'81' diche vale il primo posto per la squadra di Spalletti che oggi ha sofferto parecchio contro i granata. Nessun gol nel primo tempo,...Al termine del match giocato al, Spalletti, allenatore del Napoli ha riilasciato le seguenti dichiarazioni: NAPOLI - TORINO 1 - 0 - TABELLINO RETI: 81NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): ...Alla fine anche stavolta il Napoli è riuscito a portare a casa l'ennesima vittoria in campionato, l'ottava in altrettante giornate di campionato, battendo al Maradona il Torino per 1-0 in una partita ...Un gol di testa di Osimhen per rimanere in testa da solo. Il Napoli piega un bel Torino e festeggia un fil-otto da applausi, perché questo sofferto 1-0 è ...