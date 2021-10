Landini, a San Giovanni in cravatta rossa: “Prima volta a un comizio” (Di sabato 16 ottobre 2021) “E’ la Prima volta che metto una cravatta per un comizio”. Lo ha raccontato, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati in piazza san Giovanni a Roma, indetta dopo l’attacco alla Cgil durante il corteo No Green pass di sabato scorso, il segretario della Cgil Maurizio Landini, che ne indossa una rossa. Alla domanda se l’avesse consigliato la moglie, ha aggiunto: “No, l’ho scelta io”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021) “E’ lache metto unaper un”. Lo ha raccontato, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati in piazza sana Roma, indetta dopo l’attacco alla Cgil durante il corteo No Green pass di sabato scorso, il segretario della Cgil Maurizio, che ne indossa una. Alla domanda se l’avesse consigliato la moglie, ha aggiunto: “No, l’ho scelta io”. L'articolo proviene da Italia Sera.

