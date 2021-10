BergamoScienza | “Straordinaria partecipazione all’edizione 2021”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 ottobre 2021) Bergamo. Si conclude domenica 17 ottobre, la XIX edizione del festival di divulgazione scientifica. Per 17 giornate ha indagato in 97 eventi ? aperti dal concerto inaugurale di Stefano Bollani ? il mondo della scienza con uno sguardo trasversale e pluriprospettico, con contributi di altissima qualità e con un linguaggio accessibile ai non addetti ai lavori., animata fin dai suoi primi passi dall’ambizione di appassionare al sapere scientifico il più largo numero possibile di persone, in particolare i giovani, ha acceso i riflettori sui temi cruciali del nostro tempo ? con un’attenzione alla sostenibilità della vita sul nostro pianeta – indagando in 18 conferenze i nuovi territori che la scienza si appresta a esplorare e le frontiere che si prepara a superare grazie all’innovazione tecnologica. E lo ha fatto attraverso voci ...