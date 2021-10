Mistery Land | sospeso per flop il programma di Aurora Ramazzotti e Alvin

(Di giovedì 14 ottobre 2021)sparisce dal palinsesto di Italia 1. E stavolta non c’è alcun enigma da risolvere: ilcondotto da, infatti, è stato. Gli ascolti bassi hanno decretato la chiusura dela sole due settimane dal suo debutto in prima serata, lo scorso 4 ottobre. Nelle intenzioni, la trasmissione doveva essere una sorta di spin off del più fortunato Freedom di Roberto Giacobbo., ogni settimana, avrebbero proposto un viaggio tra mistero, storia e fenomeni paranormali. La formula, tuttavia, sin dall’inizio ...

... dal 4 ottobre è entrata a far parte del mondo della televisione al fianco di Alvin nel programmain onda su Italia 1. Ma non è la prima volta che i fan seguono Aurora Ramazzotti sul ...'Quelli che il lunedì' su Rai 2 e '' su Italia 1 hanno raggiunto rispettivamente il 3,1% e il 2,8% di share. Ancora una volta, dunque, 'I Bastardi di Pizzofalcone' hanno stracciato la ...Mistery Land sparisce dal palinsesto di Italia 1. E stavolta non c’è alcun enigma da risolvere: il programma condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti, infatti, è stato sospeso. Gli ascolti bassi hanno de ...La conduttrice, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, a Villa di Corliano, a Rigoli e a Bientina per le prime due puntate di Mistery Land ...