Laura Ziliani uccisa in un messa nera. A Mattino Cinque l'ipotesi sulla morte dell'ex vigilessa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Laura Ziliani potrebbe essere stata uccisa nel contesto di una messa nera. È questa l'ultima indiscrezione trapelata durante la trasmissione Mattino Cinque, nella quale è stato fatto il nome di Mirto Milano come la persona che pare vi prendesse parte. Si tratta comunque di una indiscrezione non confermata dagli inquirenti, ma non è la prima volta che l'ipotesi della messa nera si fa avanti. Laura Ziliani era scomparsa lo scoso maggio, a denunciare la sparizione erano state le figlie al momento in carcere con l'accusa di omicidio, Silvia e Paola Zani, che avevano detto agli inquirenti che la madre era uscita presto per un'escursione in montagna e non aveva più fatto ritorno.

ilgiornale : L'omicidio di Laura Ziliani potrebbe avere una matrice satanica? Spuntano le messe nere dopo i presunti moventi eco… - __Guaranteed : Menti deviate qualsiasi siano le persone che hanno in mente di uccidere qualcuno Rimangono tempi bui per la società… - _DAGOSPIA_ : COSA C'ENTRANO LE MESSE NERE E LA PISTA SATANICA CON L'OMICIDIO DI LAURA ZILIANI? - IN PAESE SI DICE… - ore14rai2 : ?? “Noi non abbiamo mai dormito perché c’era un casino.” Cosa è successo quella notte tra il 7 e l’8 maggio? A… - giadacristina : Alberto Matano: 'le figlie di Laura Ziliani guardavano canali true crime, ascoltavano metal e avevano come immagine… -