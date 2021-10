Basket femminile, EuroCup 2021-2022: Virtus Bologna e Dinamo Sassari sconfitte all’esordio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Doppia sconfitta nella prima giornata di EuroCup 2021-2022 per le squadre italiane. Virtus Bologna e Dinamo Sassari bagnano il loro esordio senza i crismi della vittoria in una competizione che si rivela subito di importante qualità, almeno per quel che concerne i raggruppamenti delle due rappresentanti in regular season (una di diritto, l’altra via qualificazioni). Virtus SEGAFREDO Bologna-LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 60-65Lotta fino alla fine, ma perde la Virtus al debutto in quel del PalaDozza. Primo quarto equilibrato, con Zandalasini e Hines-Allen che fanno subito vedere la loro gran qualità; dall’altra parte Silva Serrano e Moore ricevono le palle giuste da Buch ed è 9-13. Ariztimuno da tre firma il 12-18, ma arriva ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Doppia sconfitta nella prima giornata diper le squadre italiane.bagnano il loro esordio senza i crismi della vittoria in una competizione che si rivela subito di importante qualità, almeno per quel che concerne i raggruppamenti delle due rappresentanti in regular season (una di diritto, l’altra via qualificazioni).SEGAFREDO-LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 60-65Lotta fino alla fine, ma perde laal debutto in quel del PalaDozza. Primo quarto equilibrato, con Zandalasini e Hines-Allen che fanno subito vedere la loro gran qualità; dall’altra parte Silva Serrano e Moore ricevono le palle giuste da Buch ed è 9-13. Ariztimuno da tre firma il 12-18, ma arriva ...

