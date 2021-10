“No al green pass, blocchiamo tutto”: i portuali di Trieste non mollano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Trieste,13 ott – “No al green pass”: i lavoratori portuali di Trieste non mollano e respingono il tentativo di compromesso da parte del governo con l’offerta di tamponi gratuiti. E annunciano per venerdì 15, giorno di entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori, il blocco del porto di Trieste. portuali di Trieste: “No al green pass, il 15 ottobre blocchiamo le operazioni” “Ribadiamo che come già preannunciato in precedenza, il giorno 15 ottobre ci sarà il blocco delle operazioni all’interno del porto di Trieste. Siamo venuti a conoscenza che il governo sta tentando di trovare un accordo, una sorta di accomodamento riguardante i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021),13 ott – “No al”: i lavoratoridinone respingono il tentativo di compromesso da parte del governo con l’offerta di tamponi gratuiti. E annunciano per venerdì 15, giorno di entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori, il blocco del porto didi: “No al, il 15 ottobrele operazioni” “Ribadiamo che come già preannunciato in precedenza, il giorno 15 ottobre ci sarà il blocco delle operazioni all’interno del porto di. Siamo venuti a conoscenza che il governo sta tentando di trovare un accordo, una sorta di accomodamento riguardante i ...

