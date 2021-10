Kyire Irving | la stella Nba finisce fuori rosa Fonti | Non è un No Vax

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) New York, 13 ottobre 2021 - Il dado, ormai, è tratto: Kyriedalladei Brooklyn Nets , conseguenza della sua scelta, fortemente rivendicata, di non ricevere il vaccino anti - Covid .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kyire Irving

Uno dei tratti caratteristici più eclatanti della sua personalità è venuto fuori nel 2017 , durante un podcast di Fox Sports:aveva addirittura svelato la sua fede terrapiattista .Uno dei tratti caratteristici più eclatanti della sua personalità è venuto fuori nel 2017 , durante un podcast di Fox Sports:aveva addirittura svelato la sua fede terrapiattista .The Athletic spiega che il campione dei Nets "non è no-vax" ma "crede di lottare per chi perde il lavoro a causa dei vaccini" ...Kyrie Irving è stato ufficialmente escluso dai Brooklyn Nets finché non procederà con la vaccinazione contro il Covid-19. È questa la decisione della franchigia che ha voluto lanciare un messaggio for ...