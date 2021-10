Graduatorie ATA: servizi di Assistente amministrativo e Assistente tecnico NON si possono sommare per arrivare ai 24 mesi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Graduatorie ATA: come arrivare ad avere i 24 mesi per partecipare alla procedura per il ruolo? I servizi svolti in profili diversi a volte si possono sommare, a volte no. Ecco da cosa dipende. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ATA: comead avere i 24per partecipare alla procedura per il ruolo? Isvolti in profili diversi a volte si, a volte no. Ecco da cosa dipende. L'articolo .

