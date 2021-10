Domani l'appuntamento con Noi Magazine e gli incontri web della GDS Academy (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine , l'inserto di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione "scritto dai ragazzi, fatto per i ragazzi" in tutte le edizioni di Gazzetta del Sud:... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 ottobre 2021)il consuetodel giovedì con Noi, l'inserto di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione "scritto dai ragazzi, fatto per i ragazzi" in tutte le edizioni di Gazzetta del Sud:...

Advertising

massimolegacoop : RT @Coopitalia: Com'è entrata la sostenibilità nella nuova normalità? Quali sono le future buone pratiche per vivere in un pianeta e in una… - g_zerbato : RT @WallyWallygator: @Acid0_nucleic0 Una ragazzina che mi aveva visto a una festa di carnevale da amici mi ha chiesto un appuntamento. Si è… - AllAfcFootball : LIVE ON TWITCH DOMANI ORE 13:30 Non perdete l'appuntamento domani con la rubrica 'TRIPLICE FISCHIO' dove commenter… - pietrogiliberti : RT @lorenzabo: ?? Con Nicola @nzingaretti a largo Cairoli! Appuntamento domani, giovedì 14 ottobre, alle 16.30. Vi aspettiamo?? #NelCuoreDiRo… - lorenzabo : ?? Con Nicola @nzingaretti a largo Cairoli! Appuntamento domani, giovedì 14 ottobre, alle 16.30. Vi aspettiamo??… -