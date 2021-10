Incidente stradale | condannato Davide Rossi | il figlio di Vasco

Advertising

PetroneIvan : RT @TELADOIOLANIUS: Condannato figlio Vasco Rossi. Se ne scappò dopo un grave incidente con feriti. Del resto cosa aspettarsi da un 'figlio… - Wizard7474 : RT @MediasetTgcom24: Incidente stradale a Roma, il figlio di Vasco Rossi condannato per omissione di soccorso #DavideRossi - LPincia : RT @TELADOIOLANIUS: Condannato figlio Vasco Rossi. Se ne scappò dopo un grave incidente con feriti. Del resto cosa aspettarsi da un 'figlio… - stefaniavergnan : RT @MediasetTgcom24: Incidente stradale a Roma, il figlio di Vasco Rossi condannato per omissione di soccorso #DavideRossi - CatelliRossella : Incidente stradale a Roma, condannato figlio Vasco Rossi - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale

Come riporta Ansa , le accuse riguardano unavvenuto il 16 settembre del 2016, nel quartiere della Balduina. Secondo la ricostruzione, Rossi non fermò allo stop, schiantandosi ...Il procedimento è relativo a unavvenuto il 16 settembre del 2016 a Roma, nella zona della Balduina. Per Rossi è stata disposta anche la revoca della patente. Insieme a lui è stato ...“Ogni mattina –racconta Tonarelli- percorro la Statale 66 per raggiungere Pistoia. In serata compio il percorso inverso. Tre le 6 e le 6 e mezza è tutt’altro che un’eccezione incrociare grossi ungulat ...Un treno si è schiantato questa mattina contro le barriere di una stazione a nord di Londra. Nell'incidente due persone sono rimaste ferite. Le immagini mostrano il treno sollevato ...