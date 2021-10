Afghanistan: Draghi al G20, 'volontà di agire e farlo ora, inverno sta arrivando' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "La mia sensazione è che ci sia una forte volontà di agire, di convergere e di agire immediatamente. C'è la sensazione che tutti noi siamo convinti che questa sia una vera crisi, una colossale crisi umanitaria, quindi la necessità di agire è immediata perché la situazione sta già peggiorando, e l'inverno sta arrivando. Il secondo punto emerso è che dovremmo sforzarci, come molti di voi hanno detto, di avere una posizione unificata". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel suo intervento al vertice straordinario dei leader del G20 sulla crisi afghana. "Penso che sia molto importante e abbiamo una posizione unificata de facto, perché le Nazioni Unite sembrano aver ricevuto un ampio mandato a coordinare tutte le attività a favore dei cittadini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "La mia sensazione è che ci sia una fortedi, di convergere e diimmediatamente. C'è la sensazione che tutti noi siamo convinti che questa sia una vera crisi, una colossale crisi umanitaria, quindi la necessità diè immediata perché la situazione sta già peggiorando, e l'sta. Il secondo punto emerso è che dovremmo sforzarci, come molti di voi hanno detto, di avere una posizione unificata". Lo ha detto il premier Mario, nel suo intervento al vertice straordinario dei leader del G20 sulla crisi afghana. "Penso che sia molto importante e abbiamo una posizione unificata de facto, perché le Nazioni Unite sembrano aver ricevuto un ampio mandato a coordinare tutte le attività a favore dei cittadini ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Agenzia_Ansa : Al via il G20 straordinario sull'Afghanistan. L'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti. La riunione, organizzata… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: G20, vi spiego il doppio strike di Draghi. Parla Ian Lesser (@gmfus) Coi talebani bisogna parlare, l'#Afghanistan sarà u… - zazoomblog : Afghanistan Draghi: assenze Putin e Xi? No motivi politici - #Afghanistan #Draghi: #assenze #Putin -