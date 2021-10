Arca SGR del Fast and Furio Sailing Team conquista la Barcolana

(Di domenica 10 ottobre 2021)SGR delanduna delle edizioni più dure e incredibili dellatagliando il traguardo per prima sul percorso accorciato ai piedi del Castello di Miramare.La bora con punte di oltre 45 nodi impone a tutti iuna prova di tecnica e muscoli da cui l’equipaggio delandesce vincente con una prestazione che sfiora la perfezione. Il primo lato è un testa a testa traSGR e Way of Life, il detentore del Trofeo, che arriva in prima boa con un leggero margine di vantaggio. Nel successivo lato di bolina stretta verso MiramareSGR scatena tutti cavalli di cui dispone, rinunciando ...

Advertising

MutiLeonilde : RT @castelliditalia: Oggi #Barcolana53 storica regata velica nel Golfo di #Trieste nei pressi del castello di Miramar. Gara avvincente, res… - somewherefvg : RT @RegataBarcolana: ?????? Arca Sgr di Furio Benussi vince #Barcolana53 presented by @GENERALI tagliando il traguardo di boa 3 alle 11:16:03… - infoitsport : La Barcolana più forte della bora: trionfa Arca Sgr, in classifica solo 126 imbarcazioni - il_piccolo : Barcolana a Trieste: riviviamo ancora una volta le emozioni di ieri mattina con una carrellata di foto scattate dai… - ansacalciosport : Barcolana: vince Arca Sgr di Furio Benussi. A Claudia Rossi il premio Generali donna timoniere | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Arca SGR

Una regata dura (c'è stato anche il semi affondamento di una barca slovena poi soccorsa tempestivamente) che l'equipaggio didel team Fast and Furio ha saputo interpretare al meglio ...di Furio Benussi vince in tempo reale la Barcolana 2021. In una giornata con vento forte di Bora e raffiche anche superiori ai 40 nodi ha tagliato il traguardo anticipato alla terza boa per ...rca Sgr conquista Barcolana 53 in mezzo alle raffiche e dopo una prima parte di regata all’inseguimento di Way of Life. Leggi anche Arca Sgr di Furio Benussi vince la Barcolana 53, secondo Ewol. Il du ...Trieste, 10 ottobre 2021 – Arca Sgr di Furio Benussi con Lorenzo Bressani alla tattica vince la 53.a Barcolana presented by Generali, una delle edizioni più impegnative di sempre. Il vento di Bora, in ...