Dalla cassa di un supermercato a esperto di cybersicurezza in pochi mesi (e senza laurea)

Federico, 27 anni, cassiere in un supermercato. Nel tempo libero "smanettone". Seguendo il suo interesse, si è imbattato nel corso in Cybersecurity di Geeks Academy e ha cambiato lavoro. È diventato infatti Security Analyst e ottenuto tre certificazioni EXIN, una specie di albo internazionale dei professionisti nelle tecnologie innovative. Trafila parallela, ma in un altro ambito anche per Diego, che poco più che ventenne, con zero conoscenze in cybersicurezza, dopo aver frequentato in Academy il corso Cybersecurity Junior Professional, ha lasciato il lavoro come cameriere stagionale per diventare SOC Junior Analyst, colui che all'interno di un'azienda rileva e gestisce le minacce informatiche, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Stefania invece con una laurea in lingue e lettere orientali in tasca, alle soglie dei ...

