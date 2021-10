Clima: Fico rilancia tweet Camera, tutto pronto a Montecitorio per PreCop26 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “La Camera si prepara per la cerimonia di apertura della #PreCop26Rome sulle azioni di contrasto alla crisi Climatica con circa 400 delegati provenienti da 70 Paesi”. Lo scrive in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico, rilanciando la clip sui preparativi in corso per l’evento a Montecitorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Lasi prepara per la cerimonia di apertura della #Rome sulle azioni di contrasto alla crisitica con circa 400 delegati provenienti da 70 Paesi”. Lo scrive in unil presidente dellaRobertondo la clip sui preparativi in corso per l’evento a. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

