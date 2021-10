Commercio di specie animali protette, sequestro di tartarughe nel Salernitano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScafati – I militari del Nucleo Carabinieri CITES Salerno e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale di Salerno, coadiuvati dall’associazione “Agriambiente Onlus” di Napoli, al termine di articolata attività di indagine on-line con l’utilizzo di strumenti informatici e banche dati dedicate, hanno scoperto il Commercio di specie animali protette dalla convenzione di Washington, nella fattispecie giovani esemplari di tartaruga “Testudo Hermanni Hermanni”. Le indagini espletate hanno consentito di ipotizzare che le tartarughe erano proposte in vendita in mancanza della necessaria documentazione/certificazione autorizzativa prevista per tutte le specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, in violazione di quanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScafati – I militari del Nucleo Carabinieri CITES Salerno e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale di Salerno, coadiuvati dall’associazione “Agriambiente Onlus” di Napoli, al termine di articolata attività di indagine on-line con l’utilizzo di strumenti informatici e banche dati dedicate, hanno scoperto ildidalla convenzione di Washington, nella fattigiovani esemplari di tartaruga “Testudo Hermanni Hermanni”. Le indagini espletate hanno consentito di ipotizzare che leerano proposte in vendita in mancanza della necessaria documentazione/certificazione autorizzativa prevista per tutte lee vegetali in pericolo di estinzione, in violazione di quanto ...

