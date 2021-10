Andorra vs Inghilterra: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Inghilterra mirerà ad assicurarsi altri tre punti di routine nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 quando si recherà ad Andorra nel Gruppo I sabato 9 ottobre. I Tre Leoni hanno preso 16 punti da un possibile 18 per sedersi piuttosto in cima alla pila, mentre Andorra è secondo dal fondo dopo una serie di risultati ampiamente previsti. Il calcio di inizio di Andorra vs Inghilterra è previsto alle 20:45. Prepartita Andorra vs Inghilterra: a che punto sono le due squadre? Andorra I sogni inverosimili di Andorra del primo posto nel Gruppo I sono ora ufficialmente morti nell’acqua, e la squadra di Koldo Alvarez aspetterà il fischio finale nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022, visti i loro tristi risultati ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’mirerà ad assicurarsi altri tre punti di routine nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 quando si recherà adnel Gruppo I sabato 9 ottobre. I Tre Leoni hanno preso 16 punti da un possibile 18 per sedersi piuttosto in cima alla pila, mentreè secondo dal fondo dopo una serie di risultati ampiamente previsti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?I sogni inverosimili didel primo posto nel Gruppo I sono ora ufficialmente morti nell’acqua, e la squadra di Koldo Alvarez aspetterà il fischio finale nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022, visti i loro tristi risultati ...

