La finta chiamata Amazon per investimento da prefisso 011 è una truffa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le vie delle truffe sono infinite e l’ultima presunta chiamata Amazon per investimento rappresenta un nuovo confine dei raggiri. In questi giorni e ore, non pochi italiani stanno ricevendo delle telefonate alquanto anomale: una voce registrata si presenta come ufficio di riferimento del colosso dell’e-commerce e fa subito riferimento alla possibilità di investire nella società con la prospettiva di ampi guadagni. Naturalmente la stessa Amazon non c’entra niente con la comunicazione che si palesa pure con un numero in chiaro con prefisso nazionale 011, ovvero di Torino. Cosa suggerisce più esattamente la chiamata Amazon per investimento pre-registrata? Si parla della possibilità di investire subito 250 euro nelle azioni del colosso e di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le vie delle truffe sono infinite e l’ultima presuntaperrappresenta un nuovo confine dei raggiri. In questi giorni e ore, non pochi italiani stanno ricevendo delle telefonate alquanto anomale: una voce registrata si presenta come ufficio di riferimento del colosso dell’e-commerce e fa subito riferimento alla possibilità di investire nella società con la prospettiva di ampi guadagni. Naturalmente la stessanon c’entra niente con la comunicazione che si palesa pure con un numero in chiaro connazionale 011, ovvero di Torino. Cosa suggerisce più esattamente laperpre-registrata? Si parla della possibilità di investire subito 250 euro nelle azioni del colosso e di ...

Advertising

wordweb81 : La finta chiamata #Amazon per investimento da prefisso 011 è una truffa - ddariozzo : 'come gestiresti un primo appuntamento da incubo?' - con una finta chiamata d’emergenza organizzata - ederavelenosiss : io che faccio finta di non pensare alla chiamata che devo ASSOLUTAMENTE ricevere entro oggi perché la legge dell’at… - scaronismo : @PBPcalcio @Ibra_official hai detto che vuoi fare il dirigente in futuro? E allora fai questa chiamata. Io sogno, p… - MatFeeMan : @vitt_vik L’ha chiamata più volte dicendole di smetterla di far finta di dormire?? Alla fine controvoglia si è alzata -

Ultime Notizie dalla rete : finta chiamata Villacidro, mette in vendita una bici on line ma gli svuotano il conto: operaio beffato ... poco dopo ha ricevuto la chiamata di una donna interessata ad acquistarla e disponibile a pagare i 250 euro richiesti per concludere l'affare. La finta acquirente ha indotto l'uomo a recarsi presso ...

La sostenibilità delle Fashion Week 2021 Hearst ha sfilato più tardi anche a Parigi dove dalla scorsa stagione è stata chiamata a disegnare ... ma niente a Milano il secondo settore più inquinante al mondo ha deciso di fare finta di niente. 4.

La finta chiamata Amazon per investimento da prefisso 011 è una truffa OptiMagazine ... poco dopo ha ricevuto ladi una donna interessata ad acquistarla e disponibile a pagare i 250 euro richiesti per concludere l'affare. Laacquirente ha indotto l'uomo a recarsi presso ...Hearst ha sfilato più tardi anche a Parigi dove dalla scorsa stagione è stataa disegnare ... ma niente a Milano il secondo settore più inquinante al mondo ha deciso di faredi niente. 4.