Terence Hill tornerà a Don Matteo: le rivelazioni di Frassica (Di lunedì 4 ottobre 2021) Terence Hill tornerà in Don Matteo. Il colpo di scena su una delle fiction tv più amate arriva grazie a Nino Frassica, attore dello spettacolo e grande amico di Hill. La prossima stagione della serie TV, come anticipato, dovrebbe portare ad un passaggio di consegne tra Terence, che aveva annunciato di voler partire, e Raoul Bova, il nuovo protagonista. Secondo quanto rivelato da Frassica, però, l'attore di Don Matteo non abbandonerà definitivamente la fiction e ci sarà un ritorno dopo una breve assenza. Il comico, che interpreta il carabiniere Nino Cecchini, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni durante l'ultima puntata di Che tempo che fa. Frassica ha spiegato che il personaggio di Don Massimo, ...

