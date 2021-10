Facebook down, impossibile accedere al social (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook down, la pagina del social network è inaccessibile da PC e da smartphone. Le segnalazioni arrivano da tutto il mondo come indica il sito di riferimento di questi eventi, downdetector. Cosa stia succedendo non è ancora chiaro, per ora sappiamo solo che stanno arrivando di continuo segnalazioni da diverse parti del mondo e che da mobile l’app di Facebook si apre, ma si riesce a fare molto poco. Su downdetector le segnalazioni partono dalle ore 17,18 di oggi 4 ottobre 2021 e arrivano Vietnam, Bulgaria, Tailandia e, naturalmente dall’Italia come riscontrato da chi sta riportando la notizia che stai leggendo. Sembra che le altre piattaforme come Instagram e Whatsapp siano soggette alla stessa sorte, sono arrivati oltre 700 commenti su downdetector in pochi ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 4 ottobre 2021), la pagina delnetwork è inaccessibile da PC e da smartphone. Le segnalazioni arrivano da tutto il mondo come indica il sito di riferimento di questi eventi,detector. Cosa stia succedendo non è ancora chiaro, per ora sappiamo solo che stanno arrivando di continuo segnalazioni da diverse parti del mondo e che da mobile l’app disi apre, ma si riesce a fare molto poco. Sudetector le segnalazioni partono dalle ore 17,18 di oggi 4 ottobre 2021 e arrivano Vietnam, Bulgaria, Tailandia e, naturalmente dall’Italia come riscontrato da chi sta riportando la notizia che stai leggendo. Sembra che le altre piattaforme come Instagram e Whatsapp siano soggette alla stessa sorte, sono arrivati oltre 700 commenti sudetector in pochi ...

Advertising

ilpost : Se non vi funzionano né Instagram, né Whatsapp, né Facebook: non siete gli unici ad avere questo problema… - ilpost : Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano a molti utenti - Leonard28586576 : Come si chiama quella sensazione di quando uso twitter solo perché #facebook, #instagram e #whatsapp sono in down? - AndrePrampolini : Instagram Whatsapp e Facebook down. Costretti a parlarci… - lucaCappai1 : Giorno di elezioni Facebook down...messo down da loro stessi -