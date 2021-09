Varriale e le accuse dell'ex compagna: "Sono false" (Di giovedì 30 settembre 2021) Le accuse Sono brutte e hanno fatto rapidamente il giro d'Italia per la notorietà del personaggio, uno dei più conosciuti giornalisti sportivi televisivi italiani. Lui, oggi, davanti al giudice le ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Lebrutte e hanno fatto rapidamente il giro d'Italia per la notorietà del personaggio, uno dei più conosciuti giornalisti sportivi televisivi italiani. Lui, oggi, davanti al giudice le ha ...

Advertising

Open_gol : Il giornalista di Raisport Enrico Varriale è indagato per atti persecutori e destinatario di un divieto di avvicina… - SoyRobotico : RT @ilgiornale: Il giornalista sportivo, che ha il divieto di avvicinamento alla ex, nega tutto: “Accuse false” - ilgiornale : Il giornalista sportivo, che ha il divieto di avvicinamento alla ex, nega tutto: “Accuse false” - rvf71 : Varriale indagato per stalking: le sconvolgenti accuse della ex compagna - messveneto : Il giornalista sportivo Varriale indagato per stalking alla ex fidanzata. Lui: “Accuse false”: Per il noto volto te… -