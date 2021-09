Gf Vip, sorelle Selassié: quello che si è venuto a sapere è davvero molto grave (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bomba al GFVip sulle sorelle Selassié. Le tre Princess, come Alfonso Signorini le ha ribattezzate sin dall’inizio del programma al quale partecipano come unico concorrente, si sono presentate come le nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, Hailé Selassie. Tuttavia non sarebbero vere principesse. Salvo Jessica, che nel 2017 ha preso parte alla seconda edizione di Riccanza, per le altre due sorelle si tratta della prima esperienza tv e ben poco si sapeva sul loro conto. Il settimanale Oggi, che ha indagato sulla loro vita privata, ha raccontato alcuni dettali inediti e finora sconosciuti, rivelando una versione ben diversa da quella che hanno raccontato al pubblico del programma. Chi è Giulio Bissiri, il padre di Clarissa, Jessica e LulùStando a quanto racconta il settimanale, il padre di Clarissa, Jessica e Lulù, Aklile ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bomba al GFVip sulle. Le tre Princess, come Alfonso Signorini le ha ribattezzate sin dall’inizio del programma al quale partecipano come unico concorrente, si sono presentate come le nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, Hailé Selassie. Tuttavia non sarebbero vere principesse. Salvo Jessica, che nel 2017 ha preso parte alla seconda edizione di Riccanza, per le altre duesi tratta della prima esperienza tv e ben poco si sapeva sul loro conto. Il settimanale Oggi, che ha indagato sulla loro vita privata, ha raccontato alcuni dettali inediti e finora sconosciuti, rivelando una versione ben diversa da quella che hanno raccontato al pubblico del programma. Chi è Giulio Bissiri, il padre di Clarissa, Jessica e LulùStando a quanto racconta il settimanale, il padre di Clarissa, Jessica e Lulù, Aklile ...

