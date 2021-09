Morisi indagato per droga, Conte: “Non speculo su Salvini” (Di martedì 28 settembre 2021) ”Questa vicenda non è capitata a Salvini. E’ una vicenda personale e per quanto ne sappiamo anche una vicenda giudiziaria” ma ”vediamo le indagini. Non voglio fare strumentalizzazioni e speculazioni politiche. Contesto Salvini e la Lega solo sul piano politico”. Lo dice l’ex premier Giuseppe Conte ospite di ‘Di Martedì’, a chi gli chiede cosa ne pensa della tempistica del caso Morisi e del parallelo che alcuni fanno con la ‘citofonata’ di Matteo Salvini a un immigrato, presunto spacciatore. ”Distinguiamo le cose: il caso Morisi è una vicenda personale. Non auguro a nessuno di essere condannato, spero possa chiarire presto la sua posizione. Salvini ha una responsabilità, non per i comportamenti di Morisi ma perché in questa fase non ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) ”Questa vicenda non è capitata a. E’ una vicenda personale e per quanto ne sappiamo anche una vicenda giudiziaria” ma ”vediamo le indagini. Non voglio fare strumentalizzazioni e speculazioni politiche.stoe la Lega solo sul piano politico”. Lo dice l’ex premier Giuseppeospite di ‘Di Martedì’, a chi gli chiede cosa ne pensa della tempistica del casoe del parallelo che alcuni fanno con la ‘citofonata’ di Matteoa un immigrato, presunto spacciatore. ”Distinguiamo le cose: il casoè una vicenda personale. Non auguro a nessuno di essere condannato, spero possa chiarire presto la sua posizione.ha una responsabilità, non per i comportamenti dima perché in questa fase non ...

