Mark Hamill | i suoi 70 anni e gli auguri sui social | da James Gunn a Chewbacca

(Di lunedì 27 settembre 2021)ha compiuto 70ed è stato celebrato su Twitter da, Kevin Smith e tanti altri che gli hanno fatto i loro migliori. Anchesta invecchiando! Il protagonista del franchise di Star Wars ha raggiunto oggi la veneranda età di 70e, per questo motivo, è stato festeggiato su Twitter da, Kevin Smith e numerose altre persone. Un fan di lunga data di Star Wars comeha postato sul suo profilo Twitter una fotografia in compagnia die ha scritto: "Tantidi buon compleanno al Re dei Re!". Come il regista di The Suicide Squad, anche Kevin Smith ...

Mark Hamill è un'icona nella cultura pop, apprezzato soprattutto per il ruolo di Luke Skywalker nella saga di Star Wars. A differenza di tanti colleghi di Hollywood, non è stato regolarmente ... ha segnato in modo sottile ma innegabile la pop culture, con eleganza e ironia, la stessa con cui interagisce sui social con i suoi fan, che oggi non faranno mancare di mostare il loro ...