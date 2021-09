Tardelli | “Juventus? Si trova in una vera e propria crisi!”

(Di venerdì 24 settembre 2021) La situazione dellaMarcoè intervenuto durante la tappa a Bologna del tour itinerante del Museo del Calcio di Coverciano, per la mostra Azzurra: la grande storia della Nazionale. L’ex bianconero ha espresso la sua opinione riguardo la situazione della: “Secondo me è unacrisi. Al momento non si capisce che identità abbia e anche contro lo Spezia, pur avendo vinto, ha faticato tantissimo e non ha risolto i problemi”. Riguardo ad Allegri: “Sta lavorando su una squadra che non ha creato, ma che si è rito. Tra l’altro gli hanno anche tolto trenta/quaranta gol. Dovrà lavorare, comprendere e farsi ascoltare dai nuovi giocatori. La vittoria con lo Spezia può aver dato una spinta importante, ma i problemi permangono“. Ecco quali ...

L'ex c.t. è intervenuto al Museo del Calcio: "Pioli è una garanzia. Credo in Mourinho e Spalletti è stato il rinforzo più importante del Napoli. Ma l'Inter gioca più serenamente di tutte".